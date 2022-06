EN IMAGES - Les impressionnants dégâts provoqués par le volcan Bulusan aux Philippines

Les autorités philippines ont rappelé aux résidents l'interdiction de pénétrer dans un rayon de quatre kilomètres autour du volcan, et conseillé aux personnes vivant à proximité d'être prudentes "en raison des possibilités accrues d'éruptions phréatiques soudaines et dangereuses". Les habitants proches des vallées et des rivières ont également été appelés à être vigilants face aux probables coulées de boue en cas de fortes pluies.