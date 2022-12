EN IMAGES - Les ravages du "blizzard du siècle" aux États-Unis et au Canada

Ce jeudi matin, l'interdiction de circuler en voiture devait être levée à Buffalo, la plupart des routes étant dégagées, et les températures étant nettement en hausse. Mais "à mesure que les températures se réchauffent, nous nous attendons à ce que la neige fonde et à de possibles inondations causées par une fonte rapide", a averti Mark Poloncarz, un responsable du comté d'Erie. La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a demandé aux diverses agences locales de se préparer en prévision d'"inondations potentiellement dangereuses". Pompes à eau, générateurs et sacs de sable étaient prêts à être distribués, notamment pour le comté d'Erie, selon un communiqué.