EN IMAGES - Ouragan Ian : vu du ciel, les incroyables ravages à Fort Meyers, en Floride

La ville est méconnaissable. Le passage de l'ouragan Ian dans le sud-est des États-Unis, qui a causé la mort de 23 personnes, selon le dernier bilan, vendredi 30 septembre, n'a pas épargné Fort Meyers, en Floride. Arbres cassés, voitures écrasées, façades détruites, maisons broyées... Cette ville côtière, qualifiée "d'épicentre" par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, n'a pas résisté à la violence de l'ouragan.

Vu du ciel, l'étendue des dégâts est frappante. Comme on peut le voir sur les images partagées de la société américaine de technologie spatiale Maxar Technologies ce samedi 1er octobre sur Twitter, les vagues, les vents et la pluie ont ravagé toute une partie de la ville. En comparant avec une photo prise avant le passage de l'ouragan, on s'aperçoit qu'un quartier entier a été entièrement décimé.