EN IMAGES - Pour la première fois, Virgin Galactic a amené des clients dans l'espace

La mission, baptisée Galactic 01, s'est envolée de la base de Spaceport America, dans le désert de l'État américain du Nouveau-Mexique. Un énorme avion porteur a décollé à 08 h 30 locales d'une piste classique. Environ une heure plus tard, à quelque 15 km de hauteur, il a largué le vaisseau, un avion-fusée qui ressemble à un gros jet privé au look futuriste (photo ci-dessous). Celui-ci a alors allumé son moteur et accéléré à la verticale. Durant quelques minutes, en apesanteur, les passagers ont pu se détacher de leur siège et flotter dans la cabine.