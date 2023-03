EN IMAGES - Pour les 70 ans de la mort de Staline, Moscou partagée entre nostalgie et rejet

"Les gens ont des vues différentes sur Staline", note Piotr Sokolov, un professeur d'histoire à la retraite. "Ce sont surtout des personnes âgées qui le voient d'un bon œil", ajoute-t-il, "comme si elles avaient oublié les répressions. Les jeunes ne le connaissent pas bien et les gens d'âge moyen sont divisés." Au sein des familles russes, certains souvenirs douloureux restent encore très présents : "Mon arrière-grand-mère n'a pas échappé aux répressions en 1945. Elle a été emprisonnée jusqu'à la mort de Staline", témoigne Tatiana Kouznetsova, une scientifique de 25 ans, rencontrée à Moscou par l'AFP. "Pour les 70 ans (de sa mort), on ne célèbre rien, on se souvient des répressions. Et, bien sûr, c'est horrible de voir ce qui se passe aujourd'hui."