EN IMAGES - Sécheresse en Europe : les photos impressionnantes des pays qui suffoquent

Au Royaume-Uni, cet été est également historique. Pour la deuxième fois, des températures anormalement élevées sont annoncées dans le sud et le centre de l'Angleterre, avec des pics à 35 ou 36 °C attendus entre jeudi et dimanche. Face à ces conditions extrêmes, l'état de sécheresse n'a pas été déclaré pour l'instant, mais les autorités locales multiplient les appels à économiser l'eau, et la compagnie alimentant Londres a annoncé de prochaines restrictions sur la consommation (interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou de remplir les piscines), qui s'ajouteront à celles déjà en vigueur dans une partie du sud du pays.