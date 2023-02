PHOTO - Séisme : un père tient la main de sa fille décédée, symbole du drame en Turquie et en Syrie

Les chiffres sont glaçants, les images aussi. Depuis lundi matin, la Turquie et la Syrie comptent leurs morts. Après le violent séisme et ses répliques ayant frappé les deux pays, les autorités recensent plus de 7000 décès, selon un bilan toujours provisoire arrêté ce mardi en début de soirée. Si la communauté internationale a envoyé des secours, le bilan menace encore de s'alourdir.

Parmi les nombreuses victimes, difficile de passer à côté d'Irmak. Cette jeune fille de 15 ans habitait Kahramanmaras (Turquie), à proximité de l'épicentre du séisme. Son corps a été retrouvé sans vie ce mercredi, coincé sous les décombres. Sur place, les photographes ont immortalisé de nombreux moments de détresse. Celle de son père en est assurément l'un des symboles.

Sous l'objectif des photographes, Mesut Hancer tient la main de sa fille, posée sur un matelas, qui émerge, inerte, entre deux plaques de béton. Le regard vide, il la serre sans rien dire, peut-on constater sur des images de l'AFP.