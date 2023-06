EN IMAGES - "Trooping The Colour" : la famille royale célèbre en grande pompe l'anniversaire de Charles III

En uniforme et à cheval, donc, le roi Charles III a mené avec le prince de Galles William, et son frère, le prince Edward, duc d'Édimbourg, la parade militaire en l'honneur de son anniversaire. Quelque 1400 soldats, dont le premier bataillon des Welsh Guards mis à l'honneur cette année, ainsi que 400 musiciens et 200 chevaux y ont participé.