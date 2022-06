EN IMAGES - Voici "Happy Face", un Chinois à crête de 17 ans désigné "le chien le plus laid du monde"

Le champion a été adopté l'année dernière durant la pandémie de Covid-19 par une musicienne de 41 ans de l'Arizona, Jeneda Benally. Elle a raconté qu'au chenil, on lui avait parlé d'un chien assez âgé ayant des problèmes de santé. "Le personnel du chenil a essayé de me préparer à ce que j'allais voir. J'ai vu une créature qui était en effet âgée, avait besoin d'une seconde chance et méritait d'être aimée", a déclaré la fière propriétaire.