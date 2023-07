EN IMAGES - Une explosion d'un entrepôt de feux d'artifice fait 9 morts et plus de cent blessés en Thaïlande

Une explosion a causé neuf morts et plus de 100 blessés ce samedi dans le sud de la Thaïlande. Le gouverneur de la province de Narathiwat a fait état de 115 blessés cet après-midi, et a informé que l'explosion avait eu lieu dans un entrepôt où étaient stockés des feux d'artifice, à Sungai Kolok, ville proche de la frontière avec la Malaisie.