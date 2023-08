EN IMAGES - Hawaï : les ravages de l'incendie monstre à Lahaina vus du ciel

Selon la gouverneure Silvia Luke, des opérations de recherche et de secours continuent sur l'île. Elle poursuit en décrivant la situation du service hospitalier comme "très grave et dramatique", alors qu'une partie du territoire est privé d'électricité et de réseau téléphonique. Le président américain, Joe Biden, a signé une déclaration de catastrophe naturelle, qui permettra de débloquer d'importantes aides fédérales afin de financer les secours, hébergements d'urgence et efforts de reconstruction.