En Inde, une mannequin simule son décès pour alerter sur les risques liés au cancer du col de l'utérus

Pour marquer les esprits et mettre en lumière les risques causés par les cancers du col de l'utérus, une mannequin indienne a simulé sa mort. Une démarche qui a suscité de vives réactions dans son pays. L'intéressée assume et estime avoir réussi sa mission.

Mannequin indienne, Poonam Pandey s'est lancée dans une opération de communication peu conventionnelle pour tenter de sensibiliser la société au cancer du col de l'utérus. Elle a en effet cherché à se faire passer pour morte, déclenchant une tempête en ligne samedi lorsqu'elle a révélé sa démarche.

La jeune femme de 32 ans, "a courageusement combattu la maladie" et est décédée, avait annoncé hier un message posté sur son compte Instagram. Dans la foulée, les médias locaux s'empressaient de publier sa nécrologie, tandis que sa page Wikipédia était mise à jour en la présentant comme décédée. Symbole de l'émoi provoqué, des stars de Bollywood lui ont rendu une série d'hommages.

Un geste adressé à ses 1,3 million d'abonnés

La supercherie fonctionnait très bien, jusqu'à ce que certains internautes ne partagent leurs soupçons. Des doutes ont été nourris par une série de clichés, pris quelques jours plus tôt seulement, et sur lesquelles on voyait la mannequin sur un bateau à Goa. Réalisant que la pot aux roses était découvert, Poonam Pandey a avoué à ses 1,3 million d'abonnés dans une autre vidéo publiée sur Instagram qu'elle était bien vivante.

"Oui, j'ai simulé ma disparition, c'est extrême, je sais. Mais soudainement, nous parlons tous du cancer du col de l'utérus, n'est-ce pas ?", a lancé la mannequin. "Je suis fière de ce que l'annonce de mon décès a pu accomplir". Un choix assumé qui a laissé perplexes de multiples internautes. Certains lui ont ainsi reproché de vouloir attirer l'attention sur elle à tout prix. "S'engager dans une opération trompeuse, comme simuler sa mort, sous couvert de sensibilisation, est non seulement contraire à l'éthique, mais aussi manipulateur", pouvait-on lire en réaction à sa vidéo. "Honte à vous (...) la prochaine fois, personne ne prendra votre vraie mort au sérieux !", lançaient d'autres personnes dans les commentaires.

Pour mieux comprendre le geste de la trentenaire, il faut garder à l'esprit que l'Inde concentre près d'un quart des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde, selon les données relayées par l'Organisation mondiale de la santé. Dans le pays, des ONG militent d'ailleurs pour le lancement de campagnes nationales de vaccination contre les infections à papillomavirus humain (VPH).