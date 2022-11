En Iran, un condamné à mort pendu alors qu’il était déjà décédé

La province a été l'un des points chauds des manifestations qui secouent l'Iran depuis plus d'un mois. D'après l'IHR, plus de cent personnes ont été tuées par les forces de sécurité au Sistan-Baloutchistan depuis le 30 septembre. Fin juillet, Amnesty international et une autre ONG ont dénoncé la "frénésie d'exécutions" de Téhéran. "L'appareil d’État procède à des homicides à grande échelle à travers le pays dans le cadre d'une odieuse offensive contre le droit à la vie", ont-elles déploré.