En Iran, une femme non voilée a-t-elle été condamnée à de la prison après avoir été repérée par une caméra dans la rue ?

Le tweet publié le 10 juillet fait référence à deux autres sanctions, une consultation médicale obligatoire de six mois et une interdiction de sortie du pays pendant deux ans. Un document, présenté comme le jugement rendu par le tribunal de Téhéran, est joint au post. Et celui-ci est authentique, nous confirment les spécialistes interrogés : le collectif Femme Azadi, qui cherche à sensibiliser l’opinion française face aux violations des droits en Iran, et l’avocat iranien Sanabargh Zahedi.