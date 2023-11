En Israël, cette serveuse peut-elle vraiment travailler tout en portant une arme en bandoulière ?

L'image d’une jeune femme israélienne armée, travaillant dans un bar, circule sur les réseaux sociaux. Certains l'ont interprété, à tort, comme le fait que chaque citoyen peut porter librement une arme dans le pays. C'est en sa qualité de réserviste dans l’armée qu'elle a le droit d’être armée.

Il y a un mois et demi, le Hamas menait des attaques sanglantes dans le sud d’Israël et depuis, la population civile cherche à se protéger. Mais pour ce faire, chaque citoyen israélien est-il autorisé à porter une arme ? C’est ce que suggère une photo partagée sur les réseaux sociaux et montrant une jeune femme travailler dans un restaurant, un fusil d’assaut accroché en bandoulière. Il s’agirait d’une serveuse d’"un bar de Tel Aviv", d’après le compte Visegrad 24.

Des demandes de permis en forte hausse

Depuis le 7 octobre, Israël connait bien une nette hausse des demandes de permis d’armes à feu, avec près de 8000 nouvelles candidatures les quatre premiers jours de la guerre, rapporte le Jerusalem Post. En un mois et demi, plus de 236.000 Israéliens ont demandé un permis de port d'arme, soit autant que pendant les 20 années précédentes, selon le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir. Une hausse liée à l'assouplissement récent des conditions de délivrance de ces permis : à titre d'exemple, l'entretien de personnalité pour en obtenir peut désormais être effectué sur Internet et plus forcément en tête-à-tête.

Cela ne signifie pas pour autant que chaque civil peut en faire la demande et détenir ensuite une arme aussi facilement. Des critères très précis sont donc assortis à ces licences. Il est nécessaire d’être dans l’armée ou de devoir se défendre, mais dans ce second cas avec plusieurs conditions. Comme le fait d’habiter dans un territoire considéré par Tsahal comme dangereux : cela concerne par exemple les colonies en Cisjordanie. Récemment, de nouvelles brigades de civils armés ont été créées en Cisjordanie, comme l’ont montré nos reporters de LCI à Ashkelon.

Cette photo, publiée le 21 novembre sur Facebook, a depuis été relayée sur d'autres réseaux sociaux - DR

La femme sur cette photo ne vit pas à la frontière d’un territoire palestinien, mais bien à Tel Aviv. Cette dernière est pourtant autorisée à être armée d’un fusil. Nous avons retrouvé le lieu et la femme du cliché. À partir des détails visuels présents à l’image, il est possible de localiser l’endroit. Les affiches "Happy hour" et "Bai’m Lemata" sont en effet placardées sur les murs du Tzina Bar, un bar du quartier de Dizengoff à Tel Aviv. La scène s’est bien déroulée là-bas le 21 novembre, et a ensuite été partagée sur un groupe Facebook des habitants de la ville. L’image a ensuite été coupée et repartagée ailleurs, comme sur le réseau social X.

"J'ai décidé de porter mon arme sur moi"

Shahar Yekutiel confirme à TF1info être la jeune femme à l’image. Cette danseuse professionnelle, serveuse le reste du temps, a d’ailleurs relayé le fameux cliché sur ses réseaux sociaux. Elle nous explique faire partie de l'armée israélienne : "Je suis réserviste, et lorsque les réservistes et les soldats rentrent chez eux, nous sommes nombreux à porter nos propres armes. Ce n'est pas nouveau, mais de nos jours, nous pouvons ressentir le besoin d'être en sécurité dans cette situation tendue". Évoquant "un risque raisonnable d'attaques terroristes" dans le pays, la jeune femme raconte encore : "Les personnes disposant d'un permis peuvent également sécuriser leurs armes à la maison. Mon appartement à Tel Aviv n'est pas très sûr, j'ai donc décidé de porter mon arme sur moi".

Une arme qu'elle exhibe d’ailleurs fièrement, comme le 9 novembre dans une vidéo TikTok. Fin octobre, Shahar Yekutiel a participé à une session d’entrainement militaire de plusieurs jours. Sur son compte TikTok, elle se filme à cette occasion avec d’autres jeunes femmes en treillis militaire. Une remise à niveau que les réservistes actifs peuvent effectuer une fois par an et et qui peut être jugée indispensable en cette période, alors que la guerre a repris.

Après le 7 octobre, le ministère de la Défense est parvenu à mobiliser 300.000 réservistes en 48 heures, tandis que l’armée repose sur une majorité de réservistes actifs. Ces derniers ont une multitude de prérogatives, énumérés ici par Tsahal, comme le fait de porter une arme en dehors de ses missions ou encore de bénéficier d’une réduction de 50% sur les "frais de renouvellement et de délivrance des permis d’armes". Au printemps dernier, le ministre Itamar Ben Gvir les avait exemptés de l’entretien visant à renouveler leur arme, jusqu’ici obligatoire tous les cinq ans.

