En Italie, ce volcan qui menace un demi-million d'habitants

La lave du volcan des Champs Phlégréens pourrait-elle engloutir la région de Naples ? Ce colosse endormi menace un demi-million d'habitants. C'est en tout cas ce que révèle une étude anglo-italienne, publiée vendredi, selon laquelle le risque d'une éruption n'a jamais été aussi élevé.

"C'est un volcan extrêmement dangereux", a expliqué Stefano Carlino, co-auteur de l'étude de l'université londonienne UCL et de l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie (INGV), parue dans la revue Communications Earth & Environment. "Nous ne disons pas qu'une éruption va se produire, nous disons que les conditions d'une éruption sont plus favorables" aujourd'hui, a précisé Christopher Kilburn de l'UCL, responsable des travaux.