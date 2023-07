En Italie, des mères lesbiennes bientôt rayées de l'acte de naissance de leur enfant

L'indignation continue, et des rassemblements de soutien auront même lieu ce vendredi soir dans plusieurs villes de France devant les consulats italiens et l'ambassade d'Italie à Paris. En début de semaine dernière, une procureure de la région de Padoue a demandé à rayer de l'acte de naissance d'une trentaine d'enfants nés de couples lesbiens le nom de leur mère non biologique. Une décision rendue possible après la consigne passée par la Première ministre, Giorgia Meloni, en mars dernier à des conseils municipaux de ne plus enregistrer les enfants de parents de même sexe.