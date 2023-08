En Italie, les producteurs de parmesan insèrent des micropuces pour lutter contre les contrefaçons

Le RPC, qui estime le montant global des contrefaçons à environ 2 milliards de dollars (proche du montant des ventes "légales"), tente de trouver des parades. C'est ainsi que des micropuces, pas plus grosses qu'un grain de sel, sont désormais insérées. Elles prennent place dans la croûte, si bien qu'il est hautement improbable qu'elles soient ingérées. Le Guardian note que ces puces "fonctionnent comme des étiquettes alimentaires". Scannables et durables, elles permettent aux consommateurs de retracer leur produit jusqu'à son origine.

"Nous continuons à nous battre avec de nouvelles méthodes", a récemment assuré un représentant du Consortium, "nous n'abandonnerons pas." De telles innovations, visant à garantir la traçabilité, deviennent à l'heure actuelle de plus en plus importantes. Outre les montants considérables générés par les ventes de fromages contrefaits, les producteurs observent qu'une part croissante de la production s'exporte au-delà des frontières italiennes. À l'heure actuelle, un peu moins de la moitié de la production est à destination du reste de l'Europe et de l'international.