Une publicité pour un shampooing montre-t-elle une femme se laver les cheveux en gardant son voile ?

Une vidéo présentée comme une publicité diffusée en Malaisie a provoqué la stupéfaction des internautes. Une femme voilée réaliserait son shampoing au-dessus son vêtement. Il s'agit d'une vidéo parodique.

La situation vire à l'absurde. Une vidéo qui ferait la promotion d'un shampoing a fait le tour des réseaux sociaux depuis ce dimanche 21 janvier. Et pour cause, si la séquence débute comme toute autre publicité, elle prend une drôle de tournure lorsque la femme voilée ne retire pas son vêtement au moment de se laver les cheveux. Et finit par frotter son hijab avec de la mousse. "En Malaisie, une publicité pour un shampooing propose de se laver les cheveux en gardant son voile", écrit ainsi un internaute, provoquant une multitude de messages moqueurs, voire islamophobes.

Une vidéo parodique

"C'est comme se raser les jambes en gardant son jean", ironise ainsi un internaute ce lundi, "c'est une autre dimension cette religion", s'étonne un autre, quand un troisième s'agace de cette "loi draconienne de la charia". Une publicité jugée extrémiste, qui pousse les commentaires à dénigrer la Malaisie et l'islam dans son intégralité.

En réalisant une recherche d'image inversée via Google, nous avons retrouvé plusieurs occurrences de cette vidéo, dont la plus ancienne remonte à 2017. Publiée sur YouTube en avril, elle dure un peu plus de deux minutes et prouve que les images sont authentiques. Toutefois, celles-ci poussent à la prudence. D'abord, la marque du shampoing n'apparait jamais à l'image. Par ailleurs, la voix des acteurs est doublée. Enfin, la séquence fait la promotion d'une marque appelée "Escarves". Or, à en croire le site internet officiel et les réseaux sociaux de la maque, il s'agit d'une chaine de vêtements pour femmes spécialisée en hijab.

Alors quel lien avec le shampoing ? En cherchant à en savoir plus sur le concepteur de la vidéo, MTAS Production, on découvre que le propriétaire du groupe, Hidayah Sukiman, s'est déjà exprimé au sujet de cette séquence. Dans une publication sur Facebook, il explique avoir décidé de réaliser une vidéo parodique afin de faire la promotion d'Escarves. Dans la presse, il précise ainsi s'être appuyé sur une publicité diffusée en 2006 en Malaisie par l'une des plus grandes marques se shampoing, Sunsilk. Mais tandis que, dans la vidéo originale, la femme se lavait évidemment sans son hijab, l'idée ici était pour MTAS Production de montrer que les tissus d'Escarves étaient si confortables qu'ils donnaient l'impression de ne rien porter. Ceux qui s'étonnent de cette séquence n'ont donc simplement pas eu la référence.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur le réseau social X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.