En plein conflit ukrainien, "l'Acte fondateur" mettant fin à la guerre froide entre l'Otan et la Russie fête ses 25 ans

Après quatre décennies de guerre froide, le président français Jacques Chirac accueille à Paris ses homologues américain, Bill Clinton, et russe, Boris Eltsine. Tous deux acceptent de signer "l'Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l'Otan et la Russie". Le texte indique que l'organisation militaire transatlantique et le plus grand pays du monde par la taille "ne se considèrent pas comme des adversaires".

Au contraire, Otan et Russie s'engagent à "éliminer les vestiges de l'époque de la confrontation et de la rivalité", en construisant "une Europe stable, pacifique, sans division, entière et libre, au profit de tous ses peuples". Il s'agit même de s'abstenir "du recours à la menace ou à l'emploi de la force l'une contre l'autre, ainsi que contre tout autre État, sa souveraineté, son intégrité territoriale ou son indépendance politique". À la suite de la signature, Boris Eltsine annonce le démantèlement des ogives nucléaires dirigées vers l'Otan.