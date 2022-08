En pleine canicule, la Chine rationne l'électricité

La Chine prend des mesures drastiques pour limiter la consommation d'électricité dans le pays. Les médias d'Etat ont rapporté, ce mardi 16 août, que l'électricité serait rationnée jusqu'au samedi 20 août pour les professionnels dans le sud-ouest du pays. La raison ? Les multiples vagues de chaleur qui tirent sur la demande, au moment où les installations hydroélectriques sont affectées par la faible intensité des cours d'eau. La mesure ne concerne cependant pas les particuliers.

Dans la province du Sichuan situé au sud-ouest du territoire, les températures ont régulièrement dépassé les 40°C ces derniers jours, ce qui entraîne un recours quasi-systématique à la climatisation pour rafraîchir les quelque 84 millions d'habitants. Pour produire son électricité, la province dépend à 80 % des barrages hydrauliques. Mais les cours d'eau de la région sont asséchés, selon le ministère chinois des Ressources en eau.

Pour économiser l'électricité, 19 villes de la province ont ordonné aux usines et entreprises de suspendre leur activité, d'après un avis publié dimanche et relayé par les médias officiels. Certaines entreprises peuvent néanmoins fonctionner à capacité limitée pour des besoins particuliers. De leur côté, les provinces côtières du Zhejiang et du Jiangsu (est) ainsi que l'Anhui (est) ont également imposé un rationnement de l'électricité pour les professionnels.