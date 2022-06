Le Danemark choisit de rejoindre la Défense européenne via un référendum historique

"Ce soir, le Danemark a envoyé un signal important. À nos alliés en Europe et l'Otan, et à Poutine", a déclaré la Première ministre danoise à ses partisans après l'annonce du résultat. "Nous montrons que, quand Poutine envahit un pays libre et menace la stabilité en Europe, nous autres nous nous rassemblons", a estimé la sociale-démocrate Mette Frederiksen.