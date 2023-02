En Ukraine, la "destruction des livres" en russe est-elle en cours ?

Alors, Kiev veut-elle supprimer la littérature russe ? Pas vraiment. On découvre à travers le reportage qu'il s'agit d'une initiative de l'association locale "Volunteers of Podillia". Active depuis 2014, elle propose aux Ukrainiens de récupérer les livres en langue russe qui occupent leurs étagères et dont ils souhaitent se séparer. Pendant "trois mois", des points de collecte ont notamment permis aux habitants de l'oblast de Khmelnytskyï, dans l'ouest du pays, d'apporter les "livres dans la langue du pays de l'occupant", pour reprendre l'expression utilisée par l'association. Les bénévoles se sont ensuite chargés de "recycler" les quelque 20 tonnes de livres pour en vendre le papier. Objectif : récolter des fonds à destination des troupes ukrainiennes. À l'heure actuelle, "plus de 70.000 hryvnias" (1777 euros) ont permis d'acheter des munitions nécessaires aux forces armées, comme l'explique Channel33.

"80% des ouvrages récoltés sont de la propagande ", précise l'association, dont certains étaient des livres "à destination des enfants". Sur les images, on voit entre autres un livre en hommage à Maksimtsov, "soldat de la patrie" et éminent chef militaire soviétique, mais aussi un manuel pour apprendre le russe ou une biographie du compositeur Alexander Tchaïkovski.