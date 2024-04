En Ukraine, le salaire minimum est-il vraiment inférieur à 200 euros ?

Tête de liste LFI aux élections européennes, Manon Aubry s'oppose à l'intégration de l'Ukraine à l'UE. Elle explique que le salaire minimum est fixé à moins de 200 euros dans le pays, un motif potentiel de déstabilisation du marché commun à ses yeux. Si le "Smic" ukrainien a été rehaussé au 1ᵉʳ avril, il demeure bel et bien en dessous de 200 euros.

Quelle aide accorder à l'Ukraine ? Quelles formes de coopérations engager avec ce pays ? Ces questions, il sera impossible pour les candidats aux élections européennes de les éluder, compte tenu du contexte international et de la poursuite du conflit initié voilà plus de deux ans par la Russie.

La tête de liste de la France insoumise, Manon Aubry, a évoqué ces derniers jours l'hypothèse d'une intégration ukrainienne à l'UE. Une perspective à l'eurodéputée sortante s'oppose. L'argument avancé par l'élue est avant tout économique. Le salaire minimum en Ukraine "est inférieur à 200 euros", souligne-t-elle, ce qui aboutirait à ses yeux à instaurer une "concurrence injuste".

8000 hryvnias, soit 189 euros mensuels...

Ce n'est pas la première fois que ce chiffre est avancé dans les rangs de LFI. Il y a quelques mois, le député Manuel Bompard évoquait en effet déjà un salaire minimum ukrainien sous les 200 euros. Un montant qui se révèle conforme à la réalité et dont on retrouve la trace sur le site Internet du service national des impôts de l'Ukraine.

Début avril, ce dernier a multiplié les publications au sujet du montant du "Smic" en vigueur dans le pays. Et pour cause : celui-ci a connu une hausse assez importante, de l'ordre de 12,7%. Cette nette progression doit toutefois être nuancée : initialement de 7100 hryvnias (le nom de la monnaie ukrainienne), le salaire minimum a été fixé à 8000 hryvnias. Ce qui, une fois converti, équivaut à quelque 189 euros mensuels. Un montant qui apparait assez dérisoire lorsqu'on le compare aux 1766,92 euros bruts versés en France. En Ukraine, il faut appliquer une retenue d'environ 19,5% pour obtenir le montant net d'un salaire. Cela signifie qu'un(e) salarié(e) rémunéré(e) au minimum légal touchera à peine plus de 152 euros nets par mois.

Pour mesurer l'écart majeur entre le "Smic" ukrainien et celui des pays de l'UE, il est utile de s'intéresser aux États membres les plus pauvres des 27. En Bulgarie, pays qui fixe le salaire minimum le plus faible, le montant mensuel brut atteint actuellement 477 euros. C'est peu, mais tout de même 2,5 fois plus qu'en Ukraine. En bas de l'échelle, on retrouve par ailleurs la Roumanie (663 euros bruts mensuels) ou la Hongrie (697). À l'inverse, c'est au Luxembourg (2571 euros bruts mensuels), en Irlande (2146), aux Pays-Bas (2070) et en Allemagne (2054) que les sommes sont les plus importantes. Des montants qu'il est bien sûr indispensable de corréler au coût de la vie, également bien plus élevé.

D'importantes disparités émergent aussi lorsque l'on effectue des comparaisons avec l'Ukraine et les pays de l'UE en se basant sur d'autres indicateurs économiques. En 2021, année qui précédait l'invasion russe décidée par Vladimir Poutine, le PIB par habitant ukrainien dépassait à peine les 4000 euros, soit 7,5 moins que la moyenne au sein de l'UE. Le pays le plus pauvre des 27, la Bulgarie, affichait tout de même un PIB par habitant 4 fois supérieur à l'Ukraine, estimé à environ 16.400 euros.

En résumé, il est donc exact de souligner que le salaire minimum ukrainien est très faible par rapport aux standards observés au sein de l'UE. Comme l'explique l'eurodéputée Manon Aubry, il s'établit aujourd'hui sous la barre des 200 euros mensuels bruts.

