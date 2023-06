En visite à Marseille en septembre, le pape François célèbrera bien une messe au stade Vélodrome

"C'est maintenant chose faite ! Le pape François célébrera la messe au cœur du Stade Vélodrome le samedi 23 septembre 2023", s'est réjoui l'élu sur Twitter. "C'est un honneur pour notre ville d'accueillir le pape pour les Rencontres méditerranéennes." "Lorsque le pape célébrera la messe au stade Vélodrome, lieu qui rassemble Marseille dans toute sa diversité, ce sera comme s'il se rendait chez chaque Marseillais", s'est félicité à son tour l'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, dans un communiqué. Celle-ci aura lieu à 16h45.

D'après nos confrères de La Provence, il a fallu obtenir l'accord de l'organisateur de la Coupe du monde de rugby avant de valider un tel événement. En septembre et en octobre, le stade Vélodrome doit accueillir six rencontres de la compétition, dont le XV de France le 21 septembre face à la Namibie, deux jours avant la venue du Pape. Tous les blocages ont désormais été levés. Selon la même source, le diocèse est inondé de demandes émanant de toutes les paroisses de France pour cette messe et aurait déjà de quoi remplir le stade. Les modalités pour obtenir un billet (gratuit) pour y assister ne sont pas encore connues.