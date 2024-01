En voyage aux États-Unis, ce Français tombe sur un diamant rare de 7,46 carats ... et le garde

Début janvier, Julien Navas, Parisien de 42 ans, part voyager aux États-Unis. Alors qu'il se trouve dans le Parc d’État Crater of Diamonds, il découvre un diamant de grande valeur qu'il a pu garder. Il annonce déjà qu'une partie de la pierre sera utilisée pour réaliser la bague de mariage de sa femme.

Il fait partie des chanceux ! En voyage aux États-Unis au début du mois, Julien Navas, Parisien de 42 ans, décide d'aller visiter le "Crater of Diamonds", parc d'état de l'Arkansas et seul site au monde où, pour un modeste droit d’entrée, chacun peut chercher des diamants et garder ses trouvailles.

Quelques jours avant sa venue, des trombes d'eau ont engendré des coulées de boue et des mouvements au niveau de la terre couvrant le sol du parc. Après s'être muni de l’équipement et du matériel nécessaires, Julien Navas, entame ses recherches. Les premières heures ne donneront rien mais le quadragénaire a eu raison de patienter.

Après sa pause déjeuner, il reprend ses investigations et découvre... un diamant de 7,46 carats. Comme l'édictent les règles du parc, Julien Navas peut rester propriétaire de la pierre.

La taille d'une boule de gomme

Dans un communiqué, la direction du parc précise que le diamant est de la taille d'une "boule de gomme", qu'il a une couleur "chocolat". Elle précise que de très nombreux visiteurs choisissent de donner un nom aux pierres qu'ils ont trouvées. Julien Navas a choisi de baptiser son diamant "Carine", le prénom de sa concubine.

Il devrait d'ailleurs, selon Le Parisien qui l'a contacté, en garder une partie pour réaliser la bague de mariage de sa femme et une autre pour sa fille, qui a 3 ans.

Il annonce également qu'il retournera d'ici à quelques années au Parc d’État "Crater of Diamonds" pour y faire de nouvelles recherches avec son enfant, espérant avoir la même chance que ce 11 janvier.

Arkansas state park

Le plus gros diamant d'Amérique y a été découvert

Au total, plus de 75.000 autres diamants ont été trouvés sur ce site depuis que l’exploitant agricole John Huddleston y a découvert la première pierre précieuse en 1906. Plus de 30 000 l'ont été par des visiteurs depuis que le site est devenu parc d'État, en 1972.

En 1924, le plus gros diamant d’Amérique (40,23 carats) y a été découvert.