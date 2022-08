La Suisse compte-t-elle réellement couper l'électricité des particuliers plusieurs heures par jour cet hiver ?

En évoquant ce cas de figure, le journaliste de la RTS qui s'exprime dans l'extrait précise bien en préambule qu'il s'agirait de la décision la plus drastique que pourraient être amenées à prendre les autorités. Un point central que nombre d'internautes n'ont pas relevé, laissant entendre que des coupures massives étaient d'ores et déjà actées.

Pour autant, le média suisse a proposé un dossier très complet sur la question, accessible sur son site et expliquant ce qu'il en est réellement de la situation. Le pays craint-il pour son approvisionnement cet hiver ? Oui, car si "de manière générale, la Suisse produit davantage d’électricité qu'elle n’en consomme", il lui est "impossible de se passer des importations venues des pays voisins" en raison des "fluctuations saisonnières dans la production et la consommation d'électricité". Or, l'électricité importée vient à 60%... de France ! Où l'hiver risque également d'être mouvementé, la faute notamment à une moitié du parc nucléaire "actuellement à l’arrêt pour des raisons techniques".