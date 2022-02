Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a-t-il un effet sur le prix du gaz en France ?

Utilisant "l’approvisionnement en gaz comme levier politique", d’après les mots d’Ursula von der Leyen à la conférence Europe 2022, Vladimir Poutine pourrait-il fermer le robinet s’il ne réussit pas à obtenir ce qu’il veut dans la crise avec l’Ukraine ? C’est peu envisageable selon Philippe Chalmin, à moins que la Russie n’envahisse l’Ukraine et que les Européens ne soient contraints de réagir : dans ce cas, "tous les canaux en alimentation en gaz seraient coupés". Or, d’après le spécialiste, Moscou a tout intérêt à continuer à faire commerce avec les Européens : "La Russie est un émirat pétrolier (sic) mais dépend quand même des recettes à l’exportation sur le pétrole et le gaz. Les pertes au niveau européen seraient importantes."