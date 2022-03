Les États-Unis vers un pompage massif des réserves de pétrole pour lutter contre l'inflation

Si cela se confirme, "ce serait un montant record", fait remarquer John Kilduff, spécialiste du marché pétrolier pour la société Again Capital. Les prix du brut coté à Londres comme à New York, qui ont flambé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un des plus gros acteurs du marché pétrolier, s'affichaient déjà en baisse d'environ 4% ce jeudi.

Les réserves stratégiques américaines de pétrole ont été créées en 1975 pour contrecarrer les chocs pétroliers. Enfouies dans d'immenses cavernes de sel allant jusqu'à 800 mètres de profondeur le long de la côte du Golfe du Mexique, elles peuvent emmagasiner jusqu'à 714 millions de barils d'or noir, mais en comptent actuellement 568 millions de barils.

L'administration américaine puise déjà de façon continue dans ces réserves stratégiques depuis l'automne, lorsque la hausse des prix du pétrole s'est installée. Elle avait annoncé en novembre vouloir débloquer 50 millions de barils, puis de nouveau 30 millions début mars.