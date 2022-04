Enfants de djihadistes français en Syrie : l'alerte de la Défenseure des droits

Amnesty International France a appelé Emmanuel Macron à rapatrier les 200 enfants français détenus en Syrie et à faire de la protection des droits humains "une priorité" de son second mandat, dans un communiqué publié dimanche soir aussitôt après sa réélection. "Nous demandons que les 200 enfants français détenus en Syrie, au mépris de toutes les règles de droit, puissent être rapatriés sans délais, ce vers quoi s'acheminent de plus en plus d’États européens", a écrit l'ONG.

Jusqu'à présent, Paris a maintenu une politique de retour au cas par cas et pour l’instant, 35 enfants, majoritairement des orphelins, ont été rapatriés jusqu'ici. Paris considère que les adultes devraient être jugés sur place. Claire Hédon a demandé que les examens des situations ne soient plus au compte-goutte.