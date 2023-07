Enfants rapatriés de Syrie : "Un résultat satisfaisant", selon Charlotte Caubel

Depuis l’été 2022, les rapatriements d’enfants détenus dans des camps syriens se sont accélérés. Cela marque-t-il la fin d’une politique de cas par cas que semble avoir privilégié le gouvernement jusque-là ?

La volonté de rapatrier les enfants a été constante. Chaque opération reste nécessairement du cas par cas, compte tenu de la complexité de la situation sur place. Cela n’a pas changé. À la différence de leurs parents, les enfants n’ont pas choisi de rejoindre la cause d’une organisation terroriste. C’est pourquoi nous organisons des opérations de rapatriement au bénéfice des mineurs dès que la situation le permet. Il s’agit de missions très complexes et à risque, pour rapatrier ces enfants, et pour certaines, leurs mères, si elles y consentent. Elles sont remises aux autorités judiciaires dès leur arrivée sur le sol français.

Par ailleurs, nous avons organisé et systématisé dès 2017 le dispositif de prise en charge des mineurs sur notre sol, qui implique la protection de l’enfance, le juge des enfants, le parquet antiterroriste, mais aussi la Santé et l’Éducation Nationale. Tout cela sous le regard extrêmement attentif des forces de sécurité intérieure et du préfet qui coordonne l’action, avec le procureur. En bref, un dispositif très intégré dès le premier jour de l’arrivée des enfants. Nous sommes extrêmement engagés dans ce suivi pluridisciplinaire, et le maintenons le plus longtemps possible.