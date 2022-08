Enfants retrouvés morts dans des valises : une parente localisée en Corée du Sud

Désormais, c'est une nouvelle piste qui s'ouvre en Corée du Sud : "La police de Nouvelle-Zélande dirige cette enquête et nous avons l'intention de coopérer à leur demande", a ajouté un officiel coréen. Les forces de l'ordre épluchent de longues heures de vidéosurveillance, mais il est possible que des images clés aient été effacées et soient dorénavant perdues, la faute à l'important délai entre la mort et la découverte des corps. La police scientifique, mobilisée, s'est par ailleurs chargée de passer au peigne fin l'entrepôt et la propriété où les valises ont été emmenées.

Rapidement après le début des investigations, les autorités néo-zélandaises ont assuré que la famille à l'origine de la découverte macabre n'avait rien à voir dans la mort des deux enfants. Elle a pu bénéficier d'une assistance afin de faire face au choc engendré par cette affaire.