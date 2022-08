Enlisement en Ukraine : comment les services secrets russes ont induit le Kremlin en erreur

C'est le Washington Post qui a obtenu des transcriptions de ces communications, transmises notamment par les services de sécurité ukrainiens, et que le quotidien a pu faire analyser par des responsables américains. Ces échanges entre le "Département de l'information opérationnelle" du FSB, et ses agents ou collaborateurs infiltrés en Ukraine, laissent entrevoir l'invraisemblable erreur d'analyse dans laquelle ce service tentaculaire du régime russe a persisté, contre toute évidence. Or, c'est sur les rapports du FSB que s'est fondée la stratégie du ministère de la Défense, en prévoyant une victoire rapide et écrasante, et une prise de contrôle totale de l'appareil d'État ukrainien.