ENQUÊTE - Angleterre : les plages de la Manche souillées par les eaux usées

Le système d’assainissement date de l’époque victorienne. Désormais gérée par des compagnies privées, l’infrastructure est vétuste, et les investissements pour la moderniser se font attendre. L’eau de pluie et les eaux usées se partagent les mêmes canalisations. Dès qu'il pleut, le tout déborde dans les mers et les rivières. Selon les observations d’une association, le littoral de la Manche était particulièrement touché par cette pollution en juin, avec même un risque pour les côtes françaises. En tout, plus de 300.000 rejets sauvages ont été enregistrés l’année dernière.