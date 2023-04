ENQUÊTE - Courses de lévriers en Irlande : le scandale des chiens maltraités

Depuis plus d'un siècle, la tradition perdure. Les courses de lévriers attirent chaque week-end des milliers d'Irlandais, mais aussi des Français, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Tous sont ravis de pouvoir parier sur les chiens les plus rapides du monde, une pratique interdite depuis trois ans en France. Les paris s'enchaînent, et en une soirée, les bookmakers peuvent enregistrer jusqu'à 300.000 euros de mise.