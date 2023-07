ENQUÊTE - Enfants rapatriés de Syrie : retrouver une vie normale après le chaos

L'avocate assure que la DGSI suit de près les proches des Français partis pour la Syrie dès le départ de ceux-ci. Quant aux mineurs, "ils n'avaient pas 6 ans en entrant dans ces camps et la France les a abandonnés. Ils sont victimes du choix de leurs parents, et de celui de leur pays de les avoir laissés là-bas pendant des années. C’est l’histoire d’un immense gâchis, on a sacrifié leur enfance", accuse l’avocate. Elle estime par ailleurs que la création début mars d'un fichier consacré à ces enfants, destiné à assurer une "meilleure coordination" dans leur prise en charge selon un décret interministériel, est "parfaitement indigne et stigmatisant". "Encore une fois, cela revient à ne surtout pas les considérer comme victimes", martèle-t-elle. "Maintenant qu’ils sont sur le territoire, rattrapez-vous", tonne aussi Me Emmanuel Daoud.

Face à ces griefs, le ministère de la Justice revendique une évaluation approfondie de la situation des mineurs par le juge des enfants qui ordonne une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE). Une procédure pouvant "prendre un peu de temps", pour "lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur l’opportunité du maintien de ses liens" avec leur mère. Il souligne aussi le délai nécessaire selon lui pour "évaluer la capacité de la famille élargie à prendre en compte les besoins spécifiques" de ces enfants.

Du côté du secrétariat d’État à l’Enfance, on affirme que "toutes les mères ont des nouvelles de leurs enfants", grâce notamment à "des correspondances, des visioconférences, des appels téléphoniques, des droits de visite", et que "des démarches sont en cours pour identifier des lieux de détention plus proches des lieux de résidence des enfants". Quant aux difficultés des professionnels de l’ASE, Charlotte Caubel assure qu'un éducateur de la PJJ est mis au soutien des équipes éducatives". "Des moyens ont été déployés pour accompagner ces enfants au mieux, je suis très attentive à ce qu’ils ne diminuent pas", s’engage-t-elle, sans en préciser l’ampleur.