Nord Stream : "sabotage russe", "responsabilité américaine", des accusations mutuelles et un grand flou

Bien que Nord Stream soit en majorité détenu par l'entreprise russe Gazprom, Moscou est suspecté d'avoir pu orchestrer ce sabotage. Cela ne fait aucun doute pour les autorités ukrainiennes, qui ont évoqué une "attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d'agression contre l'Union européenne". La Pologne, sans la citer directement, a aussi visé la Russie. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déploré "un acte de sabotage, qui marque probablement la prochaine étape de l'escalade de la situation en Ukraine". Le terme "sabotage" a été repris par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Selon elle, "il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements [...] Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible", a-t-elle ajouté.

Suspectée, voire directement accusée, la Russie a fait savoir qu'elle se trouvait "extrêmement préoccupée" par ces fuites, ajoutant qu'il ne fallait exclure "aucune" hypothèse. "Il était assez prévisible" que certains mettent la Russie en cause, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Une situation "stupide et absurde", a-t-il ajouté. Pour se dédouaner, les autorités avancent qu'elles n'ont aucun intérêt à saboter les gazoducs. Les fuites touchant Nord Stream 1 et 2 se révèlent "problématiques pour nous, car les deux tubes sont remplis de gaz (russe) prêt à être pompé, et ce gaz coûte très cher. Maintenant, ce gaz est en train de s'échapper", a déclaré une source diplomatique. Moscou a par ailleurs répliqué et incité Joe Biden à fournir des explications, laissant entendre que les États-Unis pourraient se trouver derrière cette manœuvre. "L'Europe doit connaître la vérité", assure-t-on dans le camp russe.