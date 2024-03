Adhésion à l'UE : feu vert des 27 pour des négociations avec la Bosnie

Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont accepté ce jeudi de négocier pour l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Seule condition : qu'un certain nombre de réformes soit réalisées par ce pays des Balkans.

La Bosnie-Herzégovine fait un pas vers l'Union européenne. Les dirigeants des Vingt-Sept ont donné, jeudi 21 mars, leur feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'ancienne république yougoslave. Celles-ci ne commenceront qu'une fois réalisées un certain nombre de réformes par ce pays des Balkans.

"Félicitations ! Votre place est dans notre famille européenne. La décision d'aujourd'hui est une étape clé dans votre chemin vers l'UE. Maintenant le travail difficile doit continuer", a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, sur le réseau X.

"14 priorités essentielles"

Les discussions ne pourront débuter qu'après l'aval de tous les gouvernements des États membres à ce cadre de négociations. Cette décision des Vingt-Sept, réunis en sommet à Bruxelles, est la dernière en date d'un mouvement vers l'élargissement de l'UE qui a gagné en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. De telles négociations d'adhésion ont été ouvertes avec la Serbie, le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine du Nord.

La Bosnie-Herzégovine, pays de 3,5 millions d'habitants, a obtenu le statut de candidat en 2022 après l'avis favorable de la Commission, qui avait identifié 14 "priorités essentielles" pour des réformes. Celles-ci consistent notamment à améliorer le fonctionnement des institutions centrales, renforcer l'État de droit et les droits fondamentaux, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée dans ce pays, l'un des plus pauvres d'Europe.

La Bosnie reste très divisée après le conflit intercommunautaire qui a dévasté cette ex-République yougoslave et fait plus de 100.000 morts. Près de trente ans après les accords de Dayton qui ont mis fin à ce conflit en 1995, le pays est séparé en deux : une entité serbe, la Republika Srpska (RS), régulièrement accusée de faire le jeu de Moscou dans la région, et une autre croato-bosniaque, dont les dirigeants souhaitent que le pays adhère à l'Otan.

Début mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait recommandé l'ouverture de négociations d'adhésion avec ce pays en saluant ses "progrès impressionnants". Elle avait notamment souligné qu'il était désormais "pleinement aligné" sur la politique étrangère et de sécurité de l'UE, "ce qui est crucial en ces temps troublés sur le plan géopolitique".