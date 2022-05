Entretien avec Sergueï Lavrov : nous avons vérifié les arguments du ministre russe des Affaires étrangères

Après les attaques contre son voisin, Sergueï Lavrov a multiplié les critiques envers l'Otan et les États-Unis. Pour lui, l'alliance de l'Atlantique Nord aurait provoqué la Russie en se rapprochant "à cinq reprises de la frontière russe". Une action "contraire à toutes les promesses faites lorsque l’union soviétique a disparu". Effectivement, suite à la chute de l’URSS, l’Otan n’a cessé d’élargir son influence au-delà de la limite symbolisée jusqu’alors par le "rideau de fer". Cela est arrivé à quatre reprises. D’abord en 1999, avec l’adhésion de la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. En 2004, c'était au tour de la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie de l'intégrer. Ensuite, en 2019, l'Albanie, la Croatie et le Monténégro ont suivi. Enfin, en 2020, la République de Macédoine du Nord a pu s’ajouter à cette liste des pays qui bénéficient d’une protection des Nations unies. Quant au "cinquième" rapprochement cité par Lavrov, celui-ci fait sûrement référence aux récentes discussions pour une adhésion de la Finlande et de la Suède dans l’Otan.