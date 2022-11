Taïwan, Corée du Nord, Ukraine... Joe Biden et Xi Jinping tentent d'aplanir leurs dissensions à Bali

Les deux dirigeants ont également discuté de la situation en Ukraine, Xi ayant déclaré à Biden être "profondément préoccupé" par le conflit. "La Chine a toujours été du côté de la paix et continuera à encourager les pourparlers de paix", a déclaré le dirigeant chinois. "Nous soutenons et attendons avec impatience la reprise des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine."

Si Pékin refuse de condamner l'invasion de l'Ukraine, la Maison Blanche assure avoir obtenu des assurances chinoises. "Le président Biden et le président Xi ont réitéré leur accord sur le fait qu'une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut jamais être gagnée, et ont souligné leur opposition à un recours ou une menace de recours aux armes nucléaires en Ukraine", a indiqué la présidence américaine.