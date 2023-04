Envahi par les touristes, un village italien interdit aux vacanciers de "s'arrêter de marcher"

Pour justifier l’instauration de cette mesure, le maire du petit bourg côtier de 400 âmes, Matteo Viacava, a évoqué des "problèmes de fluidité dans la circulation des personnes et des véhicules" et "un danger potentiel dû à la densité excessive de population par rapport à la surface disponible". À cause des hordes de touristes, il devient impossible pour la police, les ambulances et les sauveteurs de faire leur travail correctement, a fait valoir l'édile.

La municipalité a défini deux zones "rouge", entre la Piazzetta, la calata Marconi et la jetée Umberto, dans lesquels ces restrictions seront en vigueur quotidiennement (pour l'une de 7h30 à 18h00 et, pour l'autre, de 10h30 à 18h00), jusqu’au 15 octobre, indique le quotidien italien Corriere della Sera. L’objectif de cette mesure n’est pas de sanctionner les vacanciers, mais plutôt de dissuader, en habituant les guides touristiques à respecter ces nouvelles règles, assurent les autorités locales.