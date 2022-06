Everest : le Népal va devoir déplacer son camp de base à cause de la fonte du glacier

L'installation, qui peut accueillir jusqu'à 1500 personnes pendant la saison d'escalade de printemps, est en effet situé sur le glacier Khumbu, qui s'amincit rapidement. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Leeds en 2018, le segment proche du camp de base s'amincissait à un rythme de 1 mètre par an.

Or, l'eau de fonte déstabilise la montagne, rappellent les scientifiques. La majeure partie du glacier est recouverte de débris rocheux, mais il y a aussi des zones de glace exposée, appelées falaises de glace. C'est la fonte de ces dernières qui déstabilise le plus l'Everest, a expliqué Scott Watson, l'un des savants de l'université de Leeds. "Lorsque les falaises de glace fondent de la sorte, les débris de rochers et de pierres qui se trouvent au sommet des falaises de glace se déplacent et tombent. La fonte crée aussi des plans d'eau", a-t-il ajouté. "Nous constatons donc une augmentation des chutes de pierres et des mouvements d'eau de fonte à la surface des glaciers, ce qui peut être dangereux", note-t-il encore.

De nombreux alpinistes mettent également en avant l'apparition, de plus en plus régulière, de crevasses au camp de base. "Nous sommes surpris de voir des crevasses apparaître pendant la nuit aux endroits où nous dormons", s'est étonné le colonel Kishor Adhikari, de l'armée népalaise. "Les fissures sur le sol se développent si souvent que c'est assez risqué", souligne-t-il.