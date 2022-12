Covid-19 : la Chine va arrêter de publier les chiffres de l'épidémie

C'est pourquoi certains Chinois, qui constataient un décalage total entre la contamination d'une grande partie de leurs proches et les statistiques officielles, ont accueilli l'annonce avec dérision. "Finalement, ils se réveillent et réalisent qu'ils ne peuvent plus duper les gens" avec des chiffres sous-évalués, écrit un utilisateur du réseau social Weibo. "C'était le meilleur et le plus gros bureau de fabrication de fausses statistiques du pays", ironise un autre. "Y'a des employés de crématoriums ici? Vous êtes surchargés? Vous pouvez en parler?", appelle un troisième. De nombreux crématoriums ont en effet rapporté récemment un afflux inhabituellement élevé de corps, et les hôpitaux débordent. Une situation largement passée sous silence par les médias chinois. Et désormais, pas les chiffres officiels.