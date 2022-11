La Chine s'en tient "indéfectiblement" à sa politique zéro Covid

La politique zéro Covid en Chine, en vigueur depuis bientôt trois ans, se traduit par des confinements à répétition, des tests PCR à grande échelle et une quarantaine obligatoire à l'arrivée de l'étranger, qui vont donc se poursuivre. "À l'heure actuelle, la Chine est toujours confrontée à la double menace des infections importées et de la propagation des épidémies nationales", a argumenté Mi Feng lors d'une conférence de presse, jugeant la situation face à la pandémie "plus sombre et complexe que jamais".