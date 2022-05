Covid-19 : la Cour suprême espagnole a-t-elle réellement déclaré que le virus était "une arme biologique brevetée" ?

Depuis plusieurs semaines, les fausses informations autour du Covid-19 et du vaccin refont surface. Parmi les théories qui resurgissent, il y a celle autour de l'origine du virus. Le dernier exemple en date cite la "Cour suprême espagnole". D'après une publication mise en ligne ce dimanche 1er mai, elle aurait "déclaré que le Covid-19 est une arme biologique brevetée et non un virus". "Maintenant, les choses bougent vraiment", se réjouit l'auteur du message, partagé des milliers de fois avant d'être supprimé. Une fausse rumeur qui ne date pas d'aujourd'hui.