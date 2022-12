La Chine a-t-elle interdit l’exportation de paracétamol ?

Une pénurie à laquelle tente de répondre tant bien que mal le régime de Pékin qui, via son administration nationale des denrées alimentaires et des médicaments (State food and drug administration), a autorisé en urgence l'importation de nouveaux médicaments ou la production de nouveaux composants, d'après la presse chinoise. Pour cela, des usines pharmaceutiques ont été réquisitionnées par les gouvernements locaux. À tel point qu'en cette fin décembre, "la capacité de production quotidienne d'ibuprofène et de paracétamol de la Chine dépasse les 200 millions de comprimés", selon l'agence de presse Xinhua. Parmi les mesures urgentes prises par les autorités, la Chine aurait également interdit toute exportation de paracétamol, de quoi inquiéter l'Europe, largement dépendante de sa production.