Covid-19 : premiers morts en Chine depuis l'allègement de sa politique sanitaire

Lundi, les autorités ont rapporté la mort de deux patients à Pékin, les seuls à ce jour depuis la levée des restrictions le 7 décembre, à en croire les chiffres officiels. Depuis, la capitale chinoise et ses 22 millions d'habitants sont particulièrement touchés par une vague de contaminations inédite depuis les débuts de la pandémie. Des témoignages font état d'une recrudescence de décès dans les hôpitaux et de crématoriums débordés, tandis que les médicaments anti-grippaux manquent dans les pharmacies.

"Les chiffres (officiels) ne disent pas tout", relève Leong Hoe Nam, un expert en maladies infectieuses basé à Singapour, qui dit s'attendre à un bilan beaucoup plus élevé. Et d'argumenter : certains hôpitaux sont trop pleins pour accueillir de nouveaux patients, tandis que l'importance du Covid a peut-être été minimisée par les personnels soignants. Résultat, si quelqu'un meurt "d'une crise cardiaque consécutive au stress d'une infection" au Covid, "la crise cardiaque sera alors la cause principale (retenue) du décès, quand bien même le Covid en est la cause sous-jacente", fait remarquer Leong Hoe Nam à l'AFP.