Covid-19 : la Chine dépasse les 20.000 cas quotidiens, nouveau record

Le scénario redouté par Pékin est-il en train de se concrétiser ? Alors que le pouvoir chinois s'obstine à suivre une politique "zéro Covid", érigée en règle d'or, le variant Omicron, moins dangereux mais plus contagieux, met en échec cette stratégie. La Chine a annoncé, mercredi 6 avril, un record officiel de 20.472 contaminations au cours des dernières 24 heures. Son plus grand nombre de cas positifs quotidiens depuis l'apparition du virus, en décembre 2019. Un chiffre minime par rapport à de nombreux pays, mais élevé pour la Chine, où les totaux quotidiens dépassaient encore à peine la centaine en février.

Aucun nouveau décès n'a été enregistré depuis la mi-mars, a précisé le ministère chinois de la Santé. Plus de 80% des nouveaux cas positifs ont été rapportés à Shanghai, la plus grande ville du pays, placée en confinement quasi-total depuis la semaine dernière et qui s'apprête à ouvrir un hôpital géant de 40.000 places au Centre national des congrès et d'expositions.