Confinement à Shanghai : les habitants excédés se font entendre par un concert de casseroles

Ce vendredi 29 avril, les autorités ont rapporté 52 morts supplémentaires dans la métropole de Shanghai, tous non-vaccinés. La Chine déclare donc poursuivre sa stratégie zéro Covid, qui consiste en différentes mesures, comme le dépistage massif ou encore les confinements de quartiers ou de villes dès l'apparition de cas. Largement épargné depuis deux ans, le géant asiatique affronte sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020. Le ministère de la Santé a encore annoncé plus de 15.500 nouveaux cas positifs au cours des dernières 24 heures.

Avec la flambée du variant Omicron, Shanghai se retrouve confinée depuis un mois. Une situation compliquée pour les habitants qui dépendent du ravitaillement en provisions proposé par les comités de quartiers. Ils se plaignent de n’avoir pas suffisamment de légumes frais ni de viande. Un appel à la protestation a donc été lancé via les applications et les réseaux sociaux. L’objectif est clair : faire du bruit ! Sur les différentes plateformes en ligne, on peut lire des messages comme "Sortez vos bassines, vos casseroles et faites du bruit ".