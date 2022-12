Covid-19 : en Chine, des habitants contaminés autorisés à reprendre le travail

La municipalité-province de Chongqing (sud-ouest), qui compte plus de 30 millions d'habitants, est l'une des premières à autoriser le retour au travail malgré des symptômes du Covid-19. "Les patients asymptomatiques et légèrement symptomatiques peuvent aller travailler normalement", précise un avis des autorités locales publié dimanche 18 décembre. Le document stipule qu'aucun test de dépistage ne sera plus exigé, à l'exception des établissements scolaires ou de santé. À l'autre bout du pays, la province du Zhejiang, limitrophe de Shanghai, a, elle aussi, décidé que les personnes avec des symptômes légers pouvaient "continuer à travailler" à condition de prendre des "mesures de protection".